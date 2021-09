Andrea Adamo: lõpuni võitlemise juttu pole mõtet rääkida – kaotasime mõlemad tiitlid

Akropolise ralliga suurendas Toyota eduseisu Hyundai ees 57-punktiliseks. Adamo sõnul on see vahe liiga suur, et kolme etapiga tagasi sõita.

«Mõlemad tiitlid on läinud. See ei ole minu arvamus, see on matemaatika. Ma ei hakka teile rääkima, et võitleme lõpuni ja blablabla… See jutt kuulub sotsiaalmeediasse, et pöidlaid koguda. Minul pole seda vaja teha. Asi on selge: tiitli pärast võitlesid kaks meeskonda ja Toyotal on nüüd suur eduseis,» sõnas Adamo Belgia rahvusringhäälingule.