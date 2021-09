Messi saabastesse astunud hollandlane: suudame kõikide tiitlite eest heidelda

Nädala keskel jäädi Meistrite liigas kindlalt 0:3 alla Müncheni Bayernile ja see tekitas küsimärke, kas Barcelona suudab tänavu teravaimas tipus heidelda. Depay sõnul ei saa nii vara selliseid järeldusi veel teha.

«Bayerni mängu tulemus oli kindlasti pettumust valmistav. Peame sellest kaotusest õppima ja olukorra enda kasuks pöörama. Ma olen täiesti kindel, et suudame kõikide tiitlite eest heidelda. Oleme ikkagi Barcelona,» rääkis hollandlane.

Barcelona hoiab hetkel Hispaania kõrgliigas seitsme punktiga üheksandat kohta, kuid neil on peetud alles kolm kohtumist, millest kaks võideti ja üks viigistati. Esikohal oleval Madridi Atleticol on kirjas 11 silma, mis on kogutud viie mänguga.