BLOGI ⟩ Vipsi ebaõnnejada jätkus: tehniline rike jättis eestlase Sotšis teepervele

«Ühest küljest oli mul väga kahju see võit niimoodi võitluseta käest anda, sest Dan ei teinud küll ühtegi viga, ent äkki juhtunuks see, kui ma survestanuks teda rohkem. Teisalt olen ma õnnelik lihtsalt selle üle, et mul õnnestus sõit lõpetada,» sõnas Vips võistlusjärgsel pressiüritusel.

Sotši märgib F2 sarja kalendris kuuendat osavõistlust ja Vips on seni suutnud võtta kaks sõiduvõitu ja on punktitabelis kuuendal kohal. Eestlane tunnistas enne etappi, et meistritiitli eest võidelda on keeruline, kuid kokkuvõttes on poodiumikoht veel võimalik.