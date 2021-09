OTSEBLOGI ⟩ Kas Pärnu Sadama korvpallurid saavad eurosarjas võidu kätte?

Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistluste hõbemedali saanud Pärnu meeskonnast on mitu võtmemängijat lahkunud, kuid asemele on toodud uut verd. Peatreener Heiko Rannula avaldas intervjuus Pärnu Postimehele, et ta olnuks ettevalmistusega ajalooliseks turniiriks rohkem rahul, kui eelmisel nädalal toimunuks treeningmäng BC Kalev/Cramoga. Mäng jäi ära, sest Eesti esiklubi pääses klassi võrra tugevamas eurosarjas Meistrite liigas põhiturniirile ja nende mängugraafik läks hoobilt tihedamaks.

Siiski minnakse turniirile vastu hea emotsiooniga, sest neljapäeval alistati karikavõistlustel esiliigas palliv Tartu Ülikool/Eviko 106:65. Lisaks näidati head mängu kuu keskel Leedus kontrollturniiril. «Kindlasti pole me veel valmis sats, aga arvan, et teised on suhteliselt samas seisus,» märkis Rannula. Pärnu esimene vastane jäi eelmisel hooajal Austria liigas seitsmendaks ning ka neil on enamik liidreid nüüd uued. «Kindlasti on seal kvaliteeti kõvasti, aga usun, et see on meile mängitav sats,» ütles Rannula Pärnu Postimehele.