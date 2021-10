Eesti sai veel ühe iluuisutamise suurvõistluse korraldusõiguse

Uisuliit teatas, et tegu on koroonaviirusest tingitud väga erandliku juhtumiga, kus ükski nelja kontinendi (Ameerika, Aasia, Okeaania ja Aafrika) riikidest ei olnud nii lühikese ajaga võimeline võistlust korraldama. Hiinas toimuma pidanud võistlus annulleeriti ametlikult 13. septembril.

«Eesti uisuliit on teadlik kahe suurvõistluse ettevalmistusprotsessi keerukusest ja vastutusest, kuid nõusoleku põhjus oli suurürituseks valmisolek ja fakt, et ERRil ja jäähallil ei olnud konkureerivaid suurüritusi. Samuti on mõistetav tagada kõikidele parimatele uisutajatele maailmas võrdsed tingimused enne Pekingis toimuvaid olümpiamänge,» kirjutas uisuliit pressiteates.