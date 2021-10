Sébastien Loeb on jätkuvalt M-Spordi radaril: temaga koostööd teha oleks tore

«Sébastieniga koostöö tegemisel on praegu veel palju takistusi. Hetkel pole läbirääkimised väga kaugele jõudnud, me pole kindlad, kas sellest saab asja või mitte. Temaga koostööd teha oleks tore, aga praegu on meie jaoks tähtsad muud eesmärgid,» rääkis Millener vestluses ajakirjankega ja viitas, et tiimi peamine on eelarveliste vahendite kogumine, et 2022. aastal saaks MM-etappidel stardijoonele kolm M-Spordi rallipaari.

Seni on ametlikult M-Spordi uue hooaja hingekirja kinnitatud Craig Breen, kes seni kuulus Hyundai meeskonda, ja senine sõitja Adrien Fourmaux. Siiski on Suurbritannia meeskonna eesmärk säilitada ka praegu meeskonda kuuluv Gus Greensmith.

Millenerile teeb heameelt, et Breeni lisandumine meeskonda on elavdanud ka rallifänne ning toonud M-Sporti uut hingamist. «Ta tahab pidevalt autos istuda ja tahaks juba oma võimed tõestada. Ta pakatab enesekindlusest, sellele on oma lisa andnud ka tugevad tulemused käimasoleval hooajal. Ootame juba huviga, et ta saaks meie ridades startida,» rääkis Millener.

Aprillis teatas Loeb, et tema uks on kõikidele pakkumistele avatud. «Võib-olla kui keegi mulle helistaks, näiteks Malcolm Wilson (M-Spordi omanik – toim.) ja kutsuks mind mõnda rallit sõitma, siis miks mitte?» viskas Loeb aprillis DirtFishile antud intervjuus õhku ühe variantidest.

Augustis levis kinnitamata info, et Loeb ja Fordi toel MM-sarjas sõitev M-Sport peavad läbirääkimisi, et prantslane osaleks järgmisel aastal mõnel rallil nende tiimis. «Me räägime, see on praegu kõik, mis minult välja pigistate,» jäi M-Spordi omanik Malcolm Wilson vaoshoituks, kirjutas DirtFish.