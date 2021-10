Vehklemisliidu president Indrek Paal aga märgib Postimehele, et Kaaberma on teinud head tööd ja loodetakse temaga koostöö jätkumist.

Milles siis probleem peitub? Nimelt ei loe Kaaberma konkursi tingimustest välja, et koondise peatreener peaks edaspidi tegelema ka sportlaste treenimisega. «Selle teksti põhjal otsitakse ju mänedžeri! Ainult mänedžeriks ma küll ei viitsi kandideerida. Ma ei loe sealt välja, et peatreener peab ka sportlasi treenima. See töö näib jäävat ainult sportlaste individuaalsetele treeneritele. Aga avalduste esitamiseks on aega kaks nädalat, selle ajaga võib veel igasuguseid asju juhtuda,» jätab Kaaberma ukse praokile.