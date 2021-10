Tänak selle põlvkonna WRC-masinatest: need lähevad ajalukku kui aegade parimad

«Mul on vedanud, et olen saanud sõita nii paljude erinevate selle põlvkonna WRC-autodega. Usun, et need lähevad kindlasti ajalukku kui ühed aegade parimad. Nende autodega kihutamine on tänu aerodünaamikale, üldisele stabiilsusele ning sealt saadava emotsiooni tõttu puhas lust ning jääme neid kindlasti igatsema,» sõnas saarlane.