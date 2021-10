Spordi lühiuudised: Torni EM-tiitli jaht, Žalgirise õnnetu seeria

Eile anti Ungaris Nyíregyháza linnas avalöök järjekordsele autoralli Euroopa meistrivõistluste (ERC) etapile. ERC Juniori arvestuses on Ford Fiesta Rally3 autoga stardis ka Ken Torn ja Kauri Pannas, kes loodavad vennasrahva juures kindlustada EM-tiitli. Nimelt on tänavu neljast etapist kolmel võidutsenud eestlastel koos 153 punkti, mida on 97 võrra enam kui nende lähimal jälitajal Oscar Solbergil. Kui Ungaris õnnestuks meestel pühapäeval finišisse jõuda, olekski karikas nende, kuid rallimehed asjadest ette ei rutta. «Tiitlile veel ei mõtle, sest elu on näidanud, et see pole enne käes, kui on käes,» kostis testikatsel ehmatuse üle elanud ning maisipõllule sõitnud Torn.