WRCsse naasmisest unistav Norra ralliäss: usun, et oleme järjekorras esimesed

Selle valguses on paslik küsida, kas norralane ei tahaks uuesti kõige kõrgemal tasemel ennast proovile panna? «Mõistagi tahaksin ma WRCsse naasta, kuid praegusel hetkel lihtsalt kõikidele kohti ei jagu,» lausus aastatel 2013–2016 Volkswageni ridades kihutanud ning seejärel kolm hooaega veel Hyundaid roolinud Mikkelsen.

«Maailmas on väga palju häid sõitjad ning hetkel on väga keeruline löögile saada,» viitas ta tõsiasjale, et nii Hyundai kui ka Toyota on järgmiseks hooajaks enda sõitjakohad juba lukku pannud ning M-Spordiski on täitmata veel ainult üks iste.

Norralast selle kohaga otseselt küll seostatud pole, kuid ta ise usub, et kui tipus peaks mingi koht vabanema, oleks tema kõige loogilisem valik. «Mina tunnen küll, et me peaksime olema esimesed, kuid nagu ütlesin, pole olukord kerge,» sõnas ta.