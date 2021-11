BLOGI ⟩ Viimaselt kohalt alustanud Hamilton tegi sprindis meeletu tõusu, Verstappen jäi esikohast ilma

Sellel hooajal kolmandat korda sõidetavale sprindisõidule läheb sedapuhku parimalt stardikohalt vastu Hamilton, kes näitas kvalifikatsioonis muljet avaldavat minekut. Ta edestas teiseks tulnud Max Verstappenil koguni 0,438 sekundiga, mis on Brasiilias väga suur vahe.

Ka teine stardirivi on Brasiilia sprindisõidus Mercedese ja Red Bulli sõitjate käes. Kolmandal positsioonilt läheb lühikesele sõidule vastu Valtteri Bottas ning tema kõrval kohe Sergio Perez.

Tuletame meelde, et sprindisõidus on mängus ka parimatele vastavalt 3, 2 ja 1 punkti. Sestap loodab Hamilton kindlasti esikohale, et saaks natukenegi MM-sarja punktitabelis vahet Verstappeniga vähendada. Hetkel omab hollandlane 19-punktilist eduseisu.