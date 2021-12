JÄRELVAADATAV ⟩ Pärnu võttis leedulastelt magusa revanši

See oli Pärnu meeskonnale Credit24 Meistriliiga hooaja teine võit, liigatabelis hoiab Avo Keele juhendatav meeskond 6 punktiga kuuendat kohta. Gargždai on 11 punktiga neljas.

Nii Pärnu vastuvõtt kui rünnak olid paremad kui vastasel – vastavalt 51% vs 47% ja 47% vs 39%. Blokiga teenisid pärnakad 11 ja leedukad 10 punkti ning servijoone taga olid edukamad Pärnu mängijad, lüües 6 ässa (14 viga) Gargždai 4 vastu (9 viga).

Eesti klubidest oli nädalavahetusel veel võistlustules TalTech, kes sai eile Gargždai vastu 2:3 kaotuse. Ülejäänud mängudes madistasid omavahel Läti klubid. Tabeli tipus midagi ei muutunud, Tartu Bigbank on jätkuvalt 24 punktiga liidrikohal, TalTech 19 punktiga teine ja Tallinna Selver 18 punktiga kolmas.

Järgmised liigamängud peetakse 11. ja 12. detsembril, Eesti klubidest on võistlustules Pärnu, Tartu ja Selver.

Esimeses omavahelises mängus oktoobri lõpus võttis 3:0 võidu Leedu esiklubi. Liigatabelis on Pärnul kirjas 3 punkti, viiest senipeetud kohtumisest on võidetud üks.

Pärnu peatreener Avo Keel loodab oma meeskonnalt paremat esitust kui viimastes kohtumistes. Esimeses omavahelises mängus said nad lustida, meil oli siis ka Toms Švans puudu. Teiste meeskondade vastu on leedukad servi vatuvõtuga hädas olnud, aga meiega said servi väga hästi kätte, kuigi meil polnud ka kehv serv. Vaatame, kuidas õnnestub uus kohtumine,» sõnas juhendaja.