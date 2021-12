VIDEO ⟩ Mõttemängud? Riiber asetas favoriidikoorma Ilvese õlule

«Mul on Otepäält palju häid mälestusi. Sain seal oma esimese rahvusvahelise võidu (Riiber võidutses 2012. aastal Otepääl Põhjamaade noorte karikavõistlustel) ning kaks aastat tagasi võitsin seal MK-etapi. Ma ootan väga seal võistlemist, see on üks parimaid võistluspaiku,» hindas Riiber.

Ometi usub Riiber, et just treeningukaaslasel Ilvesel on koduväljakueelis. «Muidugi on Kristjan favoriit. Ta tunneb hüppemäge väga hästi ning ilmselt ka rada. Mägi on aga sama, nii et loodetavasti on mul tagataskus natuke kogemust ning ma annan endast parima, et talle konkurentsi pakkuda,» ütles ta.