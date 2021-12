Kerr Kriisa tegi taas meeldejääva esituse, jätkus ka Arizona imeline seeria

Sel nädalal viis Kriisa on NCAA punktirekordi 19 silmani ning eesti noormeest ei ülista mitte ainult meedia, vaid ka võistkonna peatreener Tommy Lloyd.

Ilusate esituste taustal on hakatud rääkima ka Kriisa võimalikust karjäärist NBAs. «See ei pruugi küll juhtuda 2022. aastal, aga Kerr Kriisa on NBA mängija. Tal on kolmese joone lähistelt imeline pick'n'roll'i (kattemäng) tunnetus. Temas leidub teatav «kontrollitud kaos», mida ohjeldades suudab ta mängu muuta,» säutsus NBA draft'i analüüsija ja talendiotsija Max Feldman.