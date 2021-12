BLOGI ⟩ Kelly Sildaru pani Dew Tourile kuldse punkti

Dew Touri tänavasõidu finaal peetakse jam formaadis, kus sportlasel on võimalik 20 minuti jooksul sooritada nii palju katseid, kui ta ise jõuab. Suures plaanis on rada üles ehitatud reilidele ehk käsipuudele ning peaks seeläbi eriliselt sobima just Kelly Sildarule.