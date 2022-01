Võidurelvastumine koduses jalgpallis: Levadia näpsas endale Eesti koondise äärekaitsja

28-aastane Pikk on mänginud välismaal alates 2016. aastast. Artur on olnud Barõssavi BATE (Valgevene), Ružomberoki (Slovakkia), Legnica Miedzi (Poola), Kuopio Palloseura (Soome), Diosgyöri VTK (Ungari) ja viimati RFS-i (Läti) jalgpallur.

Pikk mängis FCI Levadia eest viimati 2015. aastal ja kokku on ta klubi eest käinud väljakul 133 kohtumises ja löönud 7 väravat. Eesti A-koondises on Pikk mänginud 47 korral ja löönud ühe värava.

«Olen väga õnnelik, et saan taasliituda FCI Levadiaga! Viimati mängisin klubi eest kuus aastat tagasi ja mul on siiralt hea meel olla kodus tagasi! Loodan ja usun, et uuel hooajal läheb meil hästi ja suudame kõik püstitatud eesmärgid täita ja edukalt eurosarjades esineda.

Klubi on teinud suured sammud professionaalsuse osas edasi ja usun, et on valmis tegema veel järgmisi samme! Isiklikult on minu jaoks kõige tähtsam meeskonna edu ja aidata meil kaitsta Eesti meistritiitlit. Annan endast 100%, et meeskonna tulemused oleksid positiivsed! Tunnen meeskonda hästi ning ootan pikkisilmi uue hooaja algust,» ütles Pikk Levadia kodulehel.