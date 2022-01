Austraalias maandunud Djokovici riiki ei lubatud

Meeste tennise esireketi saaga on kestnud juba mõnda aega. Kuigi reeglid on üsna selgelt paigas – vaktsineerimata mängijad Austraalia lahtistele ei saa –, jääb eranditele võimalus. Selle Djokovic endale ka kuidagi välja rääkis.

«Meilt küsiti, kas toetame Novak Djokovici viisataotlust Austraaliasse sisenemiseks. Me ei jaga talle individuaalset viisat, mis aitaks tal Austraalia lahtistel osaleda. Oleme olnud alati järginud punkte, et viisataotlused on föderaalvalitsuse valdkond ning meditsiinilised erandid arstide teema,» lausus spordiminister.