OTSEBLOGI ⟩ Kontaveit kaotas ülimalt tasavägise lahingu maailma neljandale reketile

Kontaveit ütles pressikonverentsil, et tollest novembrikuisest duellist aga suuri järeldusi teha ei saa. «See mäng oli nii hooaja lõpus ja teistes tingimustes, praegu on hooaeg aga algusfaasis. Kindlasti saab see olema raske kohtumine, kuna ta mängib hästi ning tal on all head võidud. Ootan seda siiski väga, sest esikümne mängijaga on alati hea mängida. Mul on lihtsalt hea meel, et mul sellised võimalused üldse tekivad ja saan selliseid häid matše.»