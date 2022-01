Eva-Lotta Kiibus ebaõnnestunud hüppest: kahtlused lõid viimasel hetkel pähe

«Kahtlused lõid viimasel hetkel pähe. See pole isegi hirm, see on midagi kirjeldamatut. Ühelt poolt tahad hüppe ära teha, teiselt poolt ei taha «liblikat» teha, hüpet ära rikkuda. Neid mõtteid tekkis väga palju, aga neid ei tohi endale pähe lasta,» püüdis Kiibus juhtunu sõnadega kokku võtta.