Ott Tänak ütles enne homme algavat ralli MM-sarja avaetappi, et põnevust on õhus omajagu ja mingil määral ka teadmatust. 2019. aasta maailmameister loodab, et Hyundai i20 N Rally1-auto peab Lõuna-Prantsusmaal mägiteedel valule vastu.