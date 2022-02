Randpere WTA-turniirist Tallinnas: Eestis on hakanud juurduma arusaam, et riik korraldab kõik spordiüritused

g

Eesti tenniseliit küsib võistluse korraldamiseks valitsuselt kolme aasta peale 2,7 miljonit eurot toetust. Eelmise nädala keskel avaldas peaminister Kaja Kallas oma blogis kirjatüki, kus ta andis mõista, et pole raha eraldamisest huvitatud.

Raadio Kuku saates «Muuli ja Aavik» ütles harrastustennisist, Isamaa erakonda kuuluv poliitik ja ajakirjanik Kalle Muuli, et Reformierakond tahab hoopis kiusata keskerakondlasest kultuuriministrit.

Avaldame Valdo Randpere postituse täismahus.

Viimastel nädalatel oleme saanud kuulda-lugeda palju toetusavaldusi WTA turniiri korraldamiseks Eestis. Tänaseks on sellele ideele poolehoidu avaldanud nii sportlased, treenerid, tennisekoolid kui endised maadlejad.

Kõik on kui ühest suust kinnitanud, et toetavad WTA turniiri kahe käega. Mina toetan ka ja ka Eesti valitsus toetab, vahe ainult selles, et valitsuselt ei küsita kahe käe vaid kahe koma seitsme miljoni euroga toetamist. Selles on vaks vahet, kas pole?

Kusjuures see pole esimene kord, vaid pigem on Eestis hakanud juurduma arusaam, et riik ongi see, kes korraldab kõik spordiüritused, annab raha kõigile MTÜ-dele, päästab majandusraskustesse sattunud ettevõtted hädast välja jne. Ununema on hakanud ütlemine, et ärge küsige, mida riik saab teie heaks teha, küsige hoopis, mida teie oma riigi heaks teha saate.

Minu jaoks on sellises suhtumises mitu problemaatilist tahku üldiselt ja ka konkreetse WTA-turniiri osas. Alustan üldisemast. Esiteks – meil on palju räägitud lobi tegemise reeglitest, selle tegevuse läbipaistvusest ja aususest. Lobi tähendab alati mingi teema kallutamist ühele huvilisele soodsas suunas. Selles pole midagi halba, kui see toimub avalikult võistlevate ideede konkurentsis võrdsetel alustel teiste huvilistega.

Probleem tekib siis, kui reeglid pole paigas ja üks huvigrupp kasutab ära oma sidemeid ehk «tutvusi» selleks, et endale teiste huviliste eest konkurentsieelist saada. Vahel nimetatakse selliste eeliste andmist korruptsiooniks. Tüüpilised näited segastel asjaoludel eeliste andmisele on eelmise valitsuse poolt riiklike laenude andmine suurettevõtetele. Kõigepealt öeldi, et sellist laenu saavad ainult strateegiliselt tähtsad ettevõtted, kui neil ei õnnestu turult raha kaasata.

Ehk siis riik pidi päästma strateegilisi ettevõtteid turutõrke olukorras. Nii anti Tallinkile 100 miljonit laenu, kuigi tegelikult oli turul pakkumine Tallinkile olemas, lihtsalt tagatised, mida riik nõudis, olid pea olematud.

Järgmisena otsustas riik muuta pisut reegleid, et saaks raha jagada ka Porto Francole. Teised turuosalised protesteerisid, aga tulutult. Kuidas muutus Porto Franco kinnisvara arendus strateegiliseks ettevõtmiseks, seda uurib tänapäeval prokuratuur.

Laenu soovis ka Bolt, aga temale laenuandmisest keelduti, sest see polevat strateegiline ettevõte. Tegelik põhjus on väidetavalt Bolti vähene «rahvuslikkus» personalipoliitika alal. Nii palju siis läbipaistvast ja võrdsest kohtlemisest.