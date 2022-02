Itaalia suusatäht avaldas, et tal poleks Venemaa MK-etapi vastu midagi

Kuigi maailmameister ja kahel korral olümpiahõbeda võitnud Pellegrinol on Venemaa suusatajatega tihedad suhted, siis ei usu ta, et 18.-20. märtsini planeeritav MK-etapp meie idanaabri juures toimuks.

«Ma arvan, et seda MK-etappi Venemaal ei toimu, põhjusi nägime neljapäeval. Tean, et sporti ja poliitikat ei tohiks ühte patta panna, kuid elame maailmas, kus kõik on omavahel seotud. Me kõik tahame rahu,» ütles Pellegrino neljapäeval Iltalehtile.