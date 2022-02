Maailma võrkpalliliit ei kavatsegi Venemaalt MMi ära võtta. Pevkur saatis protesti Euroopa alaliitu

Venemaa peaks korraldama tuleval suvel 26. augustist – 11. septembrini kümnes linnas MMi finaaliturniiri. FIVB kinnitas eile, et vaatamata Ukrainas puhkenud sõjale jätkavad nad endise plaani kohaselt.

«FIVB jätkab tihedat koostööd Venemaa võrkpalliliiduga, et korraldada plaanipäraselt nii MMi kui ka erinevaid rannavõrkpallivõistlusi. FIVB usub, et sport ja poliitika peaksid lahus püsima. Jälgime sündmuste käiku, sest kõigi osalejate tervis ja turvalisus on meile peamine,» seisis avalduses.