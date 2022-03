Kodulinna Harkivi purustused ei võimalda suusatajal paraolümpia kaht kuldmedalit nautida

«Mul on väga raske leida endas seda kirge ja tunda rõõmu oma saavutuste üle siin paraolümpial, kui mu kallis kodumaa on sõjas. Tunnen ennast isekana, abituna ja veidi isegi süüdi, et siin olen,» kirjutas ta ühismeediasse.

«Tahan teha kõik endast oleneva, et ühtegi last ei jäetaks hätta. Ma tean väga hästi, mis tunne on olla puudega laps Ukrainas, riigis, kus meditsiiniline abi oli nõrk juba varemgi. Rääkimata nüüd, kui seal käib sõda,» kirjutas ta ning kutsus inimesi toetama heategevusorganisatsiooni No Child Forgotten.