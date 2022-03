Putini sõda toetav kahekordne olümpiavõitja kurdab, et talle tehakse liiga

Veidi pärast propagandaüritust andis ujuja üks toetajatest Speedo teada, et lõpetab sportlasega lepingu . Ühtlasi otsustas Austraalias loodud, kuid Inglismaal tegutsev ettevõte annetada Rõlovile minema pidanud raha Ukraina sõjapõgenikele.

Lisaks võttis olümpiavõitja ja mitmekordse maailmameistri tegemised luubi alla FINA, kes alustas Rõlovi suhtes distsiplinaarmenetlust. Nüüd leiabki venelane, et ta on võetud ujumisjuhtide poolt meelega pihtide vahele.

«Kogu selle aktsiooni mõte seisneb selles, et ma olen ujumise nägu ning minu puhul kehtivad topeltstandardid. Kui Lužnikii laval oleks minu asemel seisnud keegi teine, poleks sellele ilmselt isegi tähelepanu pööratud. Aga kuna ma tõmbasin juba olümpial nõnda palju tähelepanu, siis nüüd on see kandunud üle ka teistesse elu valdkondadesse,» leidis ta Sport Expressile antud usutluses.