Vettel pakkus DRSi probleemi lahendamiseks lihtsa idee

«Võtame DRSi ära ja vaatame, kuidas võidusõit välja näeb. Kas saab palju paremini möödasõite teha kui varem. See oleks huvitav. Möödasõit on ikka raske, aga selle nimel tuleks pingutada,» ütles Vettel intervjuus Motorsport-Totalile, et sõitjad on DRSist liiga sõltuvad.