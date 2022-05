Euroliiga kohtunik sai jabural põhjusel hundipassi

43-aastane sakslane avaldas, et treeneritele ei meeldinud tema habe. «Richard Stokes (Euroliiga vanemkohtunik - toim) selgitas mulle, et peatreeneritele ja spordidirektoritele ei meeldi habe ja nad kaebavad selle üle» ütles Barth Frankfurter Allgemeine Zeitungile.

Sakslasest kohtunik keeldus habet maha ajamast isegi pärast seda, kui teda oli korduvalt palutud. «Ma ei saa aru, mis valesti on. Mis vahet sellel on, kas ma raseerin või mitte? See on diskrimineerimise vorm. Kuigi ma tahaksin Euroliiga kohtunik olla, siis sellega ma leppida ei saa,» põhjendas Barth oma otsust.