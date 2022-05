Endine Barcelona mängumees hukkus autoõnnetuses

«Meie klubi on täiesti murtud, kuna saime äsja teada, et elavate seast on lahkunud Maxi Rolon, kes mängis meie noortemeeskonnas aastatel 2010-2016. Meie sügav kaastunne läheb tema perekonnale ning osutame neile ka igakülgset abi. Puhka rahus!» teatas Barcelona enda teadaandes.