Jalgpalli üleminekuturg täitub A-kategooria tähtedest

Selle eest tuleb Cityl tänada hiljuti meie seast lahkunud jalgpalliagenti Mino Raiolat. Ta nägi juba kahe aasta eest ette, et Dortmund jääb Haalandile väikeseks, kuid ei soovinud, et ulmeline väljaostuklausel norralase üleminekule takistuseks saaks. Nii panigi ta Saksamaa tippklubi fakti ette, et Haaland allkirjastab lepingu vaid juhul, kui pärast kahte aastat on tal võimalik 60-miljonilise üleminekutasu eest lahkuda.