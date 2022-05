Ott Tänak Portugali MM-etapist: kui autoga sõbraks saame, oleme kindlasti konkurentsis

Hyundai hübriidauto on asfaldil ja lumel olnud konkurentidest sammukese maas. Tänaku sõnul on vahepeal möödunud piisavalt aega, mille jooksul on autot kiiremaks tehtud.

«Kindlasti on asjad liikunud. Vahepeal on aega mööda läinud ja omajagu on tehtud. Kas me kellelegi järele oleme jõudnud, seda on raske keeruline öelda. Keegi ei ole kordagi kruusarallil sõitnud. Veel vähem üksteise vastu. Meil on väga palju veel teha, millega me ise rahul ei ole. Kindlasti saab siit suured sammud edasi teha. Loodetavasti suudame aasta jooksul veel päris palju areneda,» lausus Tänak.

Rootsi rallil lülitas Tänaku kõrgest mängust välja hübriidsüsteemi rike. Portugali ralli sõidetakse võrreldes seni toimunud etappidega kuumemates tingimustes. Kas see võib tekitada probleemi?

«Minu Portugali test oli pigem soojal päeval. Temperatuuriga iseenesest probleemi ei olnud, aga muud lood on ikka nagu nad on. Usun, et see ralli näitab meile päris palju, kus me üldse selle tehnoloogiaga oleme,» vastas Tänak.

2019. aastal õnnestus Tänakul Portugali ralli võita. Samuti soosib teda avapäeval stardipositsioon, sest MM-arvestuses hoiab ta viiendat kohta. «Oleme kõiki katseid varem sõitnud ehk sõidu poolest võiks kõik okei olla. Ainukene piirav faktor on vähesed kilomeetrid. Eks näis, kuidas autoga sõbraks saame. Kui tunne on olemas, siis usun, et oleme kindlasti konkurentsis. Kui on vaja midagi leidma hakata, siis see teeb elu keerulisemaks. Kõige tähtsam on ikkagi vastupidavus. Kui suudame ralli suuremate draamadeta läbi tulla, siis see on juba suur võit. Kõik muu tuleb, kui vastupidavus olemas on.»

Reedene rallipäev tuleb sõitjatel läbida hoolduspausita, ent Tänaku sõnul saab autodele veelgi kurnavamaks ilmselt laupäev. «Esimese päeva teisel ringil lähevad teed kindlasti katki, aga ajalugu on näidanud, et laupäevased katsed on päris keerulised ja autole karmimad. Oleme kahe-kolme sõitja peale ainult viis-kuus päeva testinud. Oleme nende päevadega midagi avastanud, aga sellised rallipäevad näitavad, mis tegelikult nõrgad kohad on. Eesmärk on alati see, et ei oleks sellist nõrka kohta, mis auto lõplikult seisma jätaks.»

Strateegilises mõistes on siiski reedesel rallipäeval oluline roll, sest selle pealt pannakse paika laupäevane stardijärjekord. «Kui oleme konkurentsis ja kõik toimib, siis on selge, et reedel on vaja esimeste hulgas olla ja laupäevaks hea stardikoht saada. Sealt edasi läheks ehk juba loogilist rada pidi, aga selleks peab kogu kompott toimima. Niisama lihtsalt midagi ei juhtu.»