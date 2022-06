Olümpiavõitja põrutas pehmenevatele spordijuhtidele: kas sõda on järsku läbi saanud ja inimesed enam ei sure?

Mu hea sõber Georgõi Zantaraia tõstis esile, et Venemaa sportlastel on võimalik Ulaanbataris toimuval judo MK-etapil neutraalsete sportlastena (föderatsiooni lipu all) starti tulla. Georgõi tuli selle peale lagedale avaldusega, et kui säärane otsus jääb jõusse, kavatseb ta kõikidest oma tiitlitest, sealjuures ka MM-kullast, lahti öelda.