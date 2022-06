OTSEBLOGI ⟩ Keenia ralli: Millist hoogu näitab Tänak esimesel kiiruskatsel?

«Samas on see ka ralli, kus ei võeta maksimumi kurvidest, vaid pigem liivaaukudest ja kivihunnikutest ehk kes rohkem riskib ja kes lõpuks väiksemate kadudega läbi tuleb, sellel on ka ajaliselt edumaa suurem. Järgmised rallid Eestis ja Soomes on juba täiesti omaette maailm ning hakkab pigem uus kruusahooaeg jällegi,» lausus mees.

Safari rallil on stardis ka Sébastien Loeb ja Sébastien Ogier, mis muudab Tänaku arvates õhkkonda rallil. «Mõlemad on jätkuvalt väga tugevad sõitjad ja kiiretes autodes ehk kaks tugevat konkurenti on juures ja kindlasti see muudab üldist võistluse pilti.»