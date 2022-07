Järjekordne kosilane kukkus ära: mis saab Cristiano Ronaldost?

Nõnda näibki, et vähemalt hetkeseisuga on Ronaldo lahkumisplaanile vesi peale vuhisemas ning ründestaaril tuleb Manchesteri paikseks jääda. Kui portugallasele see mokka mööda just pole, siis sama ei saa öelda Unitedi uue peatreener Erik ten Haagi kohta.

«Mina ootan väga temaga koos töötamist. Olen lugenud selle kohta, [et ta tahab lahkuda], kuid minu seisukohast pole ta mängija, keda müüa. Ta on jätkuvalt meie plaanides ja me tahame koos edu saavutada. Me rääkisime temaga ka pikalt enne, kui see [klubivahetuse] teema meedias päevavalgele tõusis. Mida me rääkisime, jääb küll meie vahele, kuid saan kinnitada, et tegemist oli väga hea vestlusega,» sõnas Unitedi juhendaja hiljuti.