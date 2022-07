Ralliajakirjanik: Tänak võitles kui tiiger, kuid Toyotade vastu sellest lihtsalt ei piisanud

«Tänak võitles küll tiigri kombel, et pakkuda Tartusse ja selle lähiümbrusesse tulnud fänniarmeele seda, mida nad näha lootsid, kuid paraku osutus see endise tšempioni jaoks järjekordseks tulutuks ja erakordselt frustreerivaks lahinguks. Kui enamik sõitjate jaoks oleks poodiumikoht igati korralik tulemus, siis Tänaku jaoks see koduteedel seda pole,» kirjutas Clark.

See on see kurb reaalsus, kust Tänak ennast hetkel leiab. Ta võib küll endiselt vapustavalt kiire ja vapper olla, kuid see auto lihtsalt ei saa pakkuda neid tulemusi, mida sõitja pingutused tegelikult vääriks. Praegu on kannatus see, mida Tänak kõige enam vajab: lihtsalt sellega seoses on oht, et ta on kõik vajaminevad varud juba praeguseks ära kasutanud,» kirjutas Clark.