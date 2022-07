MM-sarja esindaja: mõned sõitjad on ehk unustanud, et nad on WRCs selleks, et aidata autosid müüa

Larkin tunnustas Rally Estonia korraldajaid suursuguse eelprogrammi eest, kuid tõi välja, et mõned tiimid ja sõitjad pole selliste erikoeliste PR-ürituste fännid. «Pean aga mainima, et kaks tiimi on Rally Estonial toimunud ja toimuvaid promotsiooniürituse aktiivselt toetanud. Siin kokkupandud programm on erakordne. Tahame, et teised rallid ja tiimid õpiksid, et sellega tuleb leppida, eriti sõitjatel,» selgitas Larkin.

Ta lisas, et suurt palka teenivad rallisõitjad saaksid teha veel rohkem, et rallit populariseerida. «See on äri. Mõned tippsõitjad on ehk unustanud, et nad on WRCs selleks, et aidata autosid müüa. See pole lihtsalt sport. Me peame andma lisandväärtust, et haarata WRCsse erinevat publikut,» ütles ta. Kinnitamata andmetel on WRCs aastas miljonipalka teenimas viis sõitjat, nende seas ka Ott Tänak.