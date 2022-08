PM KLAIPEDAS ⟩ Kristian Kullamäe: sel tasemel karistatakse apsud ära

«Sellisel tasemel ei saa pärast mängupausi nii pehmelt alustada. Saime küll rünnakul teatud olukordi, aga lõpetasime neid nii kehvasti. Sellisel tasemel karistatakse apsud nii kergelt ära. Peame aru saama, et kui tahame püsida konkurentsis, tuleb igal sekundil võidelda. Lõpus läks juba paremini, eks me harjusime. Loodan, et pühapäeval on pilt natukene parem,» ütles Kullamäe.