PM KLAIPEDAS ⟩ Jukka Toijala: me polnud veel päris valmis

«Oli näha, et me polnud päris valmis. Mänguvorm oli kusagil teises kohas: visked ei tabanud ja sisse tuli selliseid rumalusi. See on arusaadav, sest oleme teinud ainult nädal aega trenni ja võistkonnana alles hakkame üksteist leidma ja mõistma. Algus oli raske, aga mängu edenedes läks paremaks,» võttis Toijala kohtumise kokku.

«See, kuidas me mehed jooksid rünnakule... Trenn on üks asi, aga mängus peaks olema teine tempo. Tundub, et teisel poolajal saime selle paremaks. Ent see näitabki, et asi pole füüsilise vormi taga, vaid et pole harjutud tegema asju järgmisel tasemel. Teatud tasemel saab küll mängida kergemini ja aeglasemalt, aga siin peab jooksma. Kiire liikumine korda saada, panna katteid. Mulle tundus, et meie mängujuhid jõudsid vahepeal rünnakule ülejäänutest varem kohale.