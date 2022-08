Rovanperä võib MM-tiitli kindlustada juba järgmisel etapil

Rovanperä edu Tänaku ees on viis etappi enne hooaja lõppu 94 punkti. Thierry Neuville kaotab soomlasele 95 punktiga.

«Lähen Belgiasse väga hea enesetundega. Sellest tuleb raske võistlus, aga mulle see meeldib. Mul on väike võimalus kindlustada meistritiitel, kuid ennekõike tuleb teha hea võistlus,» lausus Rovanperä.

Toyota meeskonna pealik Jari-Matti Latvala ei usu, et Rovanperä juba Belgias maailmameistriks tuleb. «Usun, et oleme Belgias konkurentsis. Oleme selleks etapiks hästi valmistunud, kuid ma ei usu, et Kalle seal MM-tiitli kindlustab. Neuville on oma kodurallil kindlasti tugev. Ent Kreekas võivad asjad juba lahendatud saada.»