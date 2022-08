OTSEBLOGI ⟩ Paide Linnameeskond sõidab Euroopa Liidu südamesse imet tegema

Enne mängu:

Kuigi Anderlecht võitis nädal tagasi Tallinnas toimunud avamängu 2:0, pole Paide mehed veel püssi põõsasse visanud. «Võõrsil on Anderlecht kindlasti tugevam, aga oleme näidanud südikust ka kahes eelnevas ringis. Me võime üllatada. Ma ei ütle, et kõik on läbi. Kindlasti mitte, aga see saab olema veel raskem ülesanne,» lausus Ragnar Klavan pärast avamängu.