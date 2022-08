Sisepinged Hyundais? Tänak vastas Neuville'ile: me ei peaks omavahel võitlema. Ma ei tea, mis tal arus oli

Pealtnäha sujus päev kenasti. Esialgu tõusis liidris Tänak, siis Neuville, kuid Toyota meest Elfyn Evansit pudrukausi juurde ei lastud. Sündmused hakkasid hargnema lõunapausi eel, mil Tänak kurtis, et tema Hyundail on probleeme ülekandega.

Veidi pärast seda esines Neuville huvitava avaldusega, süüdistades Tänakut vassimises. «Ma pole eriti kindel, et tal on tõesti probleemid. Kui temal on mured, siis mina sõidan vaid kolme silindriga,» irvitas belglane 12. katse järel antud intervjuus. «Aga see on tore mäng. Me kõik tahame ju võidu eest heidelda.»