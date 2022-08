Ott Tänak: üritan tiimile tõestada, et meil on palju rohkem potentsiaali

«Siin võitmine oli kindlasti väga üllatav, enam-vähem nagu Soomeski. Me ei osanud seda kuskilt oodata. Aga suutsime end kuidagi ralli jooksul kokku võtta, et taas võita autoga, kus ma ei tunne end mugavalt,» tunnistas Tänak pärast Belgia esikohta.

«Ei, ma pole rahul. Me võiks teha palju enamat,» kõlas Tänaku vastus DirtFishi ajakirjanikule Colin Clarkile, kui too uuris Hyundai arengu kohta.

«Ilmselgelt on võistkonna seis keeruline ja toimub palju asju. Me võiksime saavutada palju enamat, aga see võtab aega. Üritan tiimile tõestada, et meil on potentsiaali. Võiksime korda saada suuri asju, kui hakkame tegema õigeid asju.»