M-Sport saadab Loebi Kreekas rajale ühe lihtsa eesmärgiga: võita!

Arvestades, et Sebastien Loebil õnnestus Monte Carlos võita, Portugaliski enne katkestamist juhtida ning Keenias noppida samuti katsevõite, siis kas Kreeka MM-rallil on M-Sport talle samuti eesmärgiks seadnud esikoha? «Jah, täpselt nii lihtne see ongi,» kinnitab tiimipealik Richard Millener.