WRC-tähti ootavad Kreekas pikad ja karmid tööpäevad

Neuville kukkus Belgia ralli järel MM-sarjas neljandale kohale, kuid Kreekas võib see talle anda eelise, sest esimsed kolm startijat puhastavad tema jaoks teed. Samas tunnistas belglane, et kerget ei saa seal midagi olema.

«Kreeka ralli on väga väljakutsuv etapp. Seal lubab palavat ilma ehk suvi lihtsalt jätkub. Katsed on nõudlikud ja mõned neist on väga pikad. Tingimused võivad kohati olla karmid,» vahendab Rallit.fi Neuville’i sõnu.