Fernando Alonso tahab F1s jõuda seninägematu tähiseni

41-aastane Alonso jõuab seega kannule Kimi Räikkönenile, kes on läbiaegade kogenuim F1 sõitja. Karjääri jooksul startis «Jäämees» 353 Grand Prixil. Hispaanlane avaldas, et teda selline rekord ei kõiguta. «Mind eriti ei huvita. Jõuan kindlasti 400 stardini,» ütles ta enesekindlalt, vahendas Kronen Zeitung.

Alonso on tänavu toimund 15 võidusõidust kogunud punkte 11 korral, punktitabelis on ta üheksas. Vaid seitsme punktiga on temast ees 16 aastat noorem Alpine’i tiimikaaslane Esteban Ocon.