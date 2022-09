Tänak lubab, et jätkab Rovanperä survestamist

Kui vahepeal näis Kalle Rovanperä triumf vääramatu, siis kolm etappi enne hooaja lõppu polegi enam seis nii turvaline. Soomlasel on koos 207, lähimal jälitajal Tänakul 154 silma. Laual on veel maksimaalselt 90 punkti.

«Miski pole enne läbi, kui see on läbi. Võin omalt poolt öelda, et jätkan surumist. Ehk õnnestub veel punkte tagasi võita ja viimase rallini võimalusi õhus hoida. See ongi mu eesmärk,» vahendas wrc.com Tänakut.