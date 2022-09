Neuville: Hyundais pole olnud sõitjat, kes oleks hooaja lõpus minust parem

Uus-Meremaa väljaandele Stuff märkis, et Neuville on teinud ralli MM-sarjas märkimisväärset tööd, sest on oma kohta Hyundais hoidnud väga kaua. «Oleme alati igal aastal võitluses olnud, välja arvatud võib-olla eelmisel aastal, kui ma olin veidi eemal.

Oleme alati võidelnud meistritiitli nimel kuni viimase või eelviimase etapini. Siiani pole Hyundais olnud sõitjat, kes oleks hooaja lõpus minust parem,» ütles Neuville intervjuus Stuffile.

34-aastase Neuville’i jutt ei vasta tõele. Ott Tänak liitus Hyundaiga 2020. aastal ning kuigi hooaeg jäi koroonapandeemia tõttu üürikeseks, siis suutis Tänak teenida kolmanda koha, Neuville oli neljas ja kaotas talle 18 punktiga.

Eelmisel hooajal oli Neuville hooaja kokkuvõttes kolmas, Tänak aga viies. Tänavu on Neuville ja Tänak ainsad, kel on matemaatiliselt võimalik Kalle Rovanperä tiitlivõitu väärata. Tänak on punktitabelis teine, Neuville kaotab talle 23 punktiga.

«Oleme oma meeskonnas palju sõitjaid näinud, kuid millegipärast olen alati olnud meeskonna tugevaim sõitja ja Hyundai vajab selliseid sõitjaid meistritiitli nimel võitlemiseks. See on ka põhjus, miks nad on tiimi võtnud Ott Tänaku,» tõi Neuville intervjuu lõpus välja ka eestlase.