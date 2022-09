Rootsi suusajuht venelaste areenile naasmisest: see oleks täiesti mõeldamatu!

Prominentsete suusariikide esindajad nõnda aga ei arva. Näiteks Soome spordijuhid väljendasid võrdlemisi üksmeelselt oma seisukohta, et see ei saa juhtuda enne kui Venemaa on Ukrainast taandunud.

Sama meelt on ka Rootsi suusaliidu president Karin Mattsson. «Meie jaoks oleks see (venelaste rahvusvahelisele areenile naasmine – toim.) praegu täiesti mõeldamatu. Me ei saa väga hästi aru, miks FISi peasekretär niimoodi ütles, nagu ta ütles. Meil on antud küsimuses risti vastupidine arvamus.

Mõistagi tuleks meil kuulata, mida ta tegelikult mõtles ja seejärel öelda, mida meie asjast arvame. Vion ütles lisaks, et peaksime järgima ka Rahvusvahelise olümpiakomitee seisukohta ning mina ei kujuta ette, et seal arvataks samamoodi (et venelased võiksid rahvusvahelisele areenile naasta – toim.).