Jelena Välbe: oleme valmis naasma ka neutraalse lipu all, kuid seda ainult juhul...

See on pälvinud suur tähelepanu nii siin kui ka sealpool Peipsi järve. Kui soomlased ja rootslased olid kategooriliselt sellele, et venelased rahvusvahelisele areenile naaseksid, vastu, siis Venemaal tervitatakse Vioni väljaütlemist mõistagi avasüli.

Nõnda uuriti Venemaa suusaliidust, kui reaalne see siis on, et Aleksander Bolšunov, Natalja Neprjajeva ning teised venelased võiksid uuesti MK-sarjas peale saada?

«Kui nad nii leiavad, siis meie osaleksime meelsasti nii MK-sarjas kui ka MMil, mis sel hooajal aset leiab,» sõnas Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe. «Meie hoiame FISi esindajatega ühendust ning kohtume peagi ka presidendi ja peasekretäriga. Parim viis asju ajada on ikkagi näost-näkku. Samal ajal kuuleme ju, kuidas FISi otsus sõltub ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) omast. Nad käituvad ilmselt ülevalt poolt tulevate direktiivide järgi.»

Varasemalt on ROKi juhised tähendanud venelastele neutraalse lipu all võistlemist. Kas midagi sellist võiks kõne alla tulla ka nüüd? «Kui see oleks samasugune nagu eelmisel MMil, kus võistlesime Venemaa suusaliidu, või siis FIS lipu all,» alustas Välbe vastamist, kuid lisas seejärel.