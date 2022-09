Venelane kardab, et nende suusatajatega käitutakse, nagu tegi Eesti rallisõitja Grjaziniga

Sel nädalal teatas FISi peasekretär Michel Vion, et Venemaa ja Valgevene sportlastel võib juba sel hooajal tekkida võimalus võistelda MK-sarjas. Kuigi ta on asunud siluma oma sõnu, siis on Venemaal levimas teooriad, kuidas see võiks aset leida.

Bessmertnõhh tervitas FISi selliste mõtete eest, kuid arvas, et venelastel on veel vara rõõmustada. «Kuidas seda ellu viia, on vähe selge, kuid kindlasti ei sõltu see meist endist. Kui sellised mõtted peas keerlevad, siis oleks hea, kui meie sportlased hakkaksid juba hooaja algusest MK-sarjas võistlema, end tõestama ja tulemusi näitama,» ütles ta veebilehele Championat.

Ta tõi välja, et praegu on venelastel väga raske Euroopasse pääseda. «Näeme, millised probleemid on meil Euroopa viisarežiimiga. See ei saa olema nii lihtne. Isegi kui teie ja mina tahame nüüd Euroopasse lennata, seisame silmitsi mitme küsimusega. Hea, et selle peale mõeldakse, ja annaks jumal, et kõik enne hooaja algust laheneks. Küsimusi on palju,» lisas Bessmertnõhh.

Seejärel jõudiski ta tõdemuseni, et FIS võib otsuse langetada, aga see ei lahenda kõiki probleeme. «Ma ei tea, kes kellega peaks nõu pidama. FIS võib meile loa anda, aga riikide valitsused keelduda,» lisas 36-aastane Bessmertnõhh, kes on individuaalselt võitnud 2019. aasta MMil hõbemedali 15 km klassikasõidus. Lisaks on tal sama karva medalid ette näidata 2014. aasta Sotši olümpialt ning 2017. ja 2019. aasta MMilt, seda teatesõidus.

Eesti kehtestas Vene parimale rallipaarile Nikolai Grjazinile ja Konstantin Aleksandrovile suvel sissesõidukeelu, mistõttu ei saanud nad osaleda 14.–17. juulini toimunud Rally Estonial. Taotluse Venemaa rallipaarile Eestisse sissesõidukeelu kehtestamiseks esitas kultuuriministeerium.