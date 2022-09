Rootsi tippsuusataja: sport on Putini jaoks propaganda, me ei saa neid tagasi võistlema lasta

Näiteks Rootsi suusataja Jens Burman on kategooriliselt venelaste rahvusvahelisele suusarajale naasmise vastu. «Me kõik ju näeme, kui palju sport [Venemaa presidendi Vladimir] Putini jaoks tähendab ja seda, kuidas ta kasutab seda enda propaganda jaoks ära,» sõnas omaaegne U23 vanuseklassi maailmameister usutluses Expressenile.

«Sellest tulenevalt ei leia ma, et neid (venelasi – toim.) peaks MK-sarja tagasi lastama, vähemalt mitte ajal, kui see sõda veel käib. See oleks lihtsalt vale,» jätkas Burman.